Дроны "Рубикона" тараном уничтожили БПЛА ВСУ "Лелека"

Также российские войска ликвидировали дрон-камикадзе Vector, барражирующий боеприпас "Батон", дрон-бомбардировщик Backfire70 и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Беспилотники Испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" воздушным тараном уничтожили два БПЛА-разведчика, дрон-бомбардировщик, дрон-камикадзе и барражирующий боеприпас противника, сообщили в Минобороны России.

"Воздушными таранами боевых групп по ПВО центра "Рубикон" были сбиты разведывательная "Лелека", дрон-камикадзе Vector (немецкого производства), барражирующий боеприпас "Батон", дрон-бомбардировщик Backfire70 и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark", - говорится в сообщении.