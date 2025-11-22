Командир Даня: ВСУ используют в ДНР советские и натовские мины 50/50

Часто попадаются мины-ловушки, установленные дистанционно с помощью дронов или вручную, добавил военнослужащий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские военные ведут минирование на донецком направлении как советскими, так и натовскими боеприпасами в процентном соотношении 50 на 50. Об этом сообщил ТАСС командир 48-го инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" с позывным Даня.

"Мины встречаются разные, например, как с датчиком цели, тот же "джоник", реагирующий на магнитное приближение. Мины как иностранные, так и советские. В процентном соотношении будет 50 на 50", - сказал Даня.

Он добавил, что часто встречаются и мины-ловушки, установленные как дистанционно с помощью дронов, так и вручную. Нередко такие мины маскируются грязью, ветками, листвой.