ВС РФ уничтожают окруженные силы ВСУ в микрорайонах Красноармейска
09:29
обновлено 09:46
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожают окруженные силы ВСУ в нескольких микрорайонах Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве уточнили, что штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины в микрорайонах Центральный, Горняк населенного пункта, а также на территории западной промзоны.