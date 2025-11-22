ВС РФ уничтожают окруженные силы ВСУ в микрорайонах Красноармейска

Военнослужащие группировки "Центр" ведут боевые действия в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Центр" уничтожают окруженные силы ВСУ в нескольких микрорайонах Красноармейска (украинское название - Покровск). Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В российском военном ведомстве уточнили, что штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины в микрорайонах Центральный, Горняк населенного пункта, а также на территории западной промзоны.