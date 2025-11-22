ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 330 солдат

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки "Центр"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 330 украинских боевиков за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 105 человек, от действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - до 230, "Центр" - более 510, на направлении "Восток" - до 225 и "Днепр" - до 40 военнослужащих.