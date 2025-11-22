С освобождением Нового Запорожья зона контроля ВС РФ вдоль реки Гайчур превысила 9 км

В российских силовых структурах сообщили, что военнослужащими был взят под контроль узел обороны противника площадью более 14 кв. км

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Зона контроля по фронту вдоль реки Гайчур превысила 9 км с освобождением группировкой войск "Восток" населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

22 ноября Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области.

"Воины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии освободили населенный пункт Новое Запорожье. Благодаря смелым и решительным действиям воинов из Бурятии был нанесен серьезный удар по оборонительной системе противника, зона контроля по фронту превысила 9 километров вдоль реки Гайчур. С овладением Нового Запорожья группировка войск "Восток" завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по завоеванию правого берега реки Гайчур", - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что военнослужащими был взят под контроль узел обороны противника площадью более 14 кв. км.

"В ходе боев за Новое Запорожье ВСУ потеряли свыше роты живой силы из состава 110-й отдельной механизированной бригады и более 14 единиц техники противника. Группировка войск "Восток" продолжает разгром ВСУ в междуречье", - добавил представитель силовых структур.