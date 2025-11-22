ВС РФ поразили цех сборки, места хранения и запуска дальних беспилотников ВСУ

Также под удары российских войск попали пункты временной дислокации формирований украинских военных и иностранных наемников в 156 районах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили цех сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 156 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах", - сказали в министерстве.