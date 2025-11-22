ТАСС: офицеры ВСУ срочно эвакуируются из Вильчи у Волчанска

Пункты управления офицерский состав переносит на более безопасное расстояние, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении офицерский состав 57-й омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Также силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили уже на 80% город Волчанск.