ТАСС: офицеры ВСУ срочно эвакуируются из Вильчи у Волчанска
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"На харьковском направлении офицерский состав 57-й омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из населенного пункта Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства.
Как сообщали ранее ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен. Также силовики сообщали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.
Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили уже на 80% город Волчанск.