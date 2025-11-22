Кимаковский: ВС РФ фактически вышли на окраины Гуляйполя

Советник главы ДНР отметил, что на некоторых участках на запорожском направлении российские силы продвинулись более чем на 10 км

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Российские силы, наступая широким фронтом, фактически вышли на окраины Гуляйполя в Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Там группировка "Восток" сразу в два направления наступает: <…> на Покровское - это Днепропетровская область, там серьезные успехи, и на Гуляйполе, мы фактически уже находимся на окраинах этого населенного пункта", - сказал Кимаковский о ситуации на запорожском направлении.

Он добавил, что группировка "Восток" идет широким фронтом. На некоторых участках на запорожском направлении российские силы продвинулись более чем на 10 км. "Группировка "Восток" на данном участке наступала не только в районе воды, что само по себе тяжело, она наступала в гору, то есть там, если смотреть ландшафт перед Гуляйполем, скажем так, есть возвышенности, и мы наступали фактически в гору", - заключил Кимаковский.

21 ноября в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Востока" продвигаются в сторону Гуляйполя и усиливают давление на оборону ВСУ, в частности, расширена зона контроля вдоль трассы Гуляйполе - Покровское.