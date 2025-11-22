Бойцы РФ уничтожили пять антенн управления, пункт БПЛА и пехоту ВСУ в ДНР

Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожили пять антенн управления, пункт управления беспилотниками, а также живую силу противника при помощи беспилотников "Молния" в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведчики 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили пункт управления БПЛА противника и передали координаты расчетам беспилотных систем "Молния". Операторы беспилотных систем "Молния" 72-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили ПУ БПЛА противника в населенном пункте Константиновка. Также операторы беспилотных систем уничтожили пять антенн управления БПЛА противника, лишив его связи с их БПЛА", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили об уничтожении в Константиновке операторами "Молнии" пункта временной дислокации с личным составом ВСУ.