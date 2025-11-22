ПТРК "Фагот" уничтожил бронемашину ВСУ на константиновском направлении
Редакция сайта ТАСС
02:02
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Южной группировки войск уничтожил бронемашину и живую силу противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На константиновском направлении специальной военной операции расчет ПТРК "Фагот" Южной группировки войск сорвал попытку ротации противника.
В результате прямого попадания была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и не менее восьми украинских боевиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для уничтожения целей военнослужащие группировки организовали успешную засаду в районе вероятного маршрута движения противника.