ПТРК "Фагот" уничтожил бронемашину ВСУ на константиновском направлении

Противотанковый ракетный комплекс также поразил живую силу противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" Южной группировки войск уничтожил бронемашину и живую силу противника на константиновском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На константиновском направлении специальной военной операции расчет ПТРК "Фагот" Южной группировки войск сорвал попытку ротации противника.

В результате прямого попадания была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и не менее восьми украинских боевиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для уничтожения целей военнослужащие группировки организовали успешную засаду в районе вероятного маршрута движения противника.