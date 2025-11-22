ВС РФ установили контроль у Гайчура на стыке Запорожской и Днепропетровской областей
10:15
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Освобождение Нового Запорожья Запорожской области завершило установление контроля у Гайчура на стыке Запорожской и Днепропетровской областей российскими войсками, сообщили в Минобороны России.
"После освобождения Нового Запорожья группировка войск "Восток" завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по установлению контроля над правым берегом реки Гайчур", - говорится в сообщении.