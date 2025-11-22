Алаудинов заявил об ухудшении качества подготовки иностранных наемников в ВСУ

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ отметил, что большая часть профессионалов уже уничтожена либо покинула территорию боевых действий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Качество подготовки иностранных наемников, воюющих в ВСУ, заметно снизилось, большая часть профессионалов уже уничтожена либо покинула территорию боевых действий. Об этом заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на площадке Форума российской идентичности.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Тех профессионалов, которые раньше были из наемников, мы не фиксируем, потому что большая часть этих профессиональных наемников уже уничтожена. Те, кто не погиб, увидев саму картину, сами ретировались с территории боевых действий", - сказал Алаудинов.

Он добавил, что Киев сейчас концентрирует наемников в районе Покровска и Купянска в попытке купировать продвижение ВС РФ.