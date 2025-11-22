ВСУ от действий Южной группировки войск потеряли до 220 военных за сутки

Уничтожены 4 боевые бронированные машины и 14 автомобилей противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий Южной группировки войск составили до 220 военных и четыре бронемашины. Об этом сообщил начальник ее пресс-центра Вадим Астафьев.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ранеными и убитыми противник потерял до 220 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, 3 склада материальных средств и горючего", - сказал Астафьев.

Он добавил, что в ходе боев авиацией и барражирующими боеприпасами поражены формирования механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад и бригады морской пехоты ВСУ.