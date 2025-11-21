Economist: в разведке Украины считают, что мирный план не станет лучше

Журнал подчеркнул, что Киев сталкивается одновременно с несколькими кризисами, среди которых продвижение ВС РФ быстрыми темпами, нехватка пехоты и внутриполитические скандалы

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Затягивание конфликта на Украине не улучшит переговорные позиции Киева, приводит британский журнал The Economist мнение источника в украинских разведывательных структурах.

"Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту", - сказал он.

Издание подчеркнуло, что Украина сталкивается одновременно с несколькими кризисами, среди которых продвижение российских войск быстрыми темпами, нехватка пехоты и внутриполитические скандалы.