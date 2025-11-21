Economist: в разведке Украины считают, что мирный план не станет лучше
21:48
ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Затягивание конфликта на Украине не улучшит переговорные позиции Киева, приводит британский журнал The Economist мнение источника в украинских разведывательных структурах.
"Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? Предлагаемая сделка не станет лучше к тому моменту", - сказал он.
Издание подчеркнуло, что Украина сталкивается одновременно с несколькими кризисами, среди которых продвижение российских войск быстрыми темпами, нехватка пехоты и внутриполитические скандалы.