Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

Белый дом © Егор Алеев/ ТАСС

Политики и эксперты разных стран активно обсуждают опубликованный в ряде СМИ проект США по украинскому урегулированию.

Американские официальные лица фактически подтвердили основные пункты плана, причем источники в Вашингтоне указывают, что попытки Киева уйти от его выполнения могут закончиться отменой поставок вооружений и прекращением обмена разведданными. Лидеры стран ЕС на этом фоне срочно созвонились с Владимиром Зеленским, чтобы вновь подчеркнуть, что отправной точкой переговоров по Украине должна быть линия соприкосновения.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль не намерен вести переговоры по Украине в "мегафонном режиме", потому как заинтересован в их успехе.

ТАСС собрал основные мнения политиков и экспертов по предложенному США плану урегулирования.

Комментарии из США

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Администрация США полагает, что новый американский план урегулирования конфликта на Украине отражает реальное положение вещей.

США готовы вносить изменения в план по мере его обсуждения, однако ожидает от Украины серьезного отношения к данным предложениям, сообщил американский портал Axios.

Президент США Дональд Трамп в конечном итоге сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, считает военный министр США Пит Хегсет.

Временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис после встреч в Киеве в ночь на пятницу заявила, что ситуация наконец-то складывается в пользу мира.

Реакция России

Россия знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона, заявил Песков.

США предметно не обсуждали с Россией свой план, Россия остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже.

Москва отреагирует на инициативу США, когда получит официальную информацию, и "не будет "комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы", отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реакция стран ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена обсуждать мирные инициативы США с "мировыми лидерами" на полях саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Зеленский в ходе телефонного разговора заявили, что отправной точкой переговоров по Украине должна быть линия соприкосновения.

Также любое соглашение, касающееся ЕС и НАТО, требует одобрения партнеров в Европе и консенсуса.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не считает "планом" инициативу США по Украине.

Венгрия призвала лидеров ЕС не мешать реализации нового плана США по Украине, так как оноснован на реальности и дает шансы на достижение мира, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Сийярто выразил надежду, что американский план приведет к миру на Украине и странам ЕС не придется направлять туда по инициативе Еврокомиссии еще €135 млрд на продолжение военных действий.

ЕК продолжит пытаться экспроприировать суверенные активы России вне зависимости от реализации мирных предложений США по Украине, заявила представитель ЕК Паула Пинью.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас 20 ноября заявила, что ЕС имеет "собственный план из двух пунктов": ослаблять Россию и поддерживать Украину.

Реакция Украины

Зеленский не стал делать резких заявлений по мирному плану и надеется в ближайшее время созвониться с Трампом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов плана США.

Проблемы с бюджетом, энергетикой, мобилизацией заставляют представителей украинской власти все чаще задумываться о мирных переговорах, пишет издание "Страна".

Мнения экспертов

Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил мнение, что нынешний киевский режим не в состоянии выполнить требования из "плана" США.

Эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер считает, что Украине грозит военный бунт, если Киев согласится на мирный план.

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо отметил, что президент России Владимир Путин имеет право устанавливать свои условия на переговорах по урегулированию украинского конфликта, поскольку ВС РФ обладают преимуществом на поле боя.

Что стало известно источникам СМИ

Администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Украина существенно изменила в плане один из пунктов, который должен был способствовать разоблачению коррупции киевских властей, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Страны ЕС выступили против продвигаемого США плана, сообщило агентство Reuters.

По информации Financial Times, план и масштаб давления США на Украину ошеломили европейских лидеров и чиновников.

Издание Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщило, что страны ЕС изо всех сил предпринимают попытки укрепить позиции Украины в плане мирного урегулирования.

Правительство Мерца крайне обеспокоено новым планом США по Украине и работает над дипломатическими контрмерами, сообщила газета Bild.

О плане США