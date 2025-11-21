WSJ: Киев внес в план США правки для ухода от ответственности за коррупцию

Изначальный вариант документа содержал "призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной", сообщило издание

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Украина существенно изменила в плане США по урегулированию конфликта один из пунктов, который должен был способствовать разоблачению коррупции киевских властей. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

По его словам, черновик плана содержал "призыв к проведению аудита всей международной помощи, полученной Украиной", чтобы изобличить коррупцию. Появившаяся в интернете версия документа из 28 пунктов уже включает внесенные Киевом правки, отмечает издание. Формулировки были изменены и теперь гласят, что все стороны получат полную амнистию за свои действия, совершенные в ходе конфликта.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Владимира Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Однако, как сообщили 20 ноября депутаты Рады, на встрече с фракцией партии Зеленский отказался отправить Ермака в отставку.