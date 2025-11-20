"Страна": в политических кругах Украины много сторонников мирного урегулирования

По информации издания, проблемы с бюджетом, энергетикой, мобилизацией заставляют представителей власти все чаще задумываться о мирных переговорах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Украинский политический истеблишмент неоднозначно высказывается по поводу американского плана по урегулированию конфликта на Украине, однако проблемы с бюджетом, энергетикой, мобилизацией заставляют представителей власти все чаще задумываться о мирных переговорах. Об этом пишет издание "Страна".

Оно напомнило, что Украина называла любые договоренности "капитуляцией" и отказывалась выполнять те же Минские соглашения из-за так называемой "патриотической общественности". "Страна" особо подчеркивает, что и на этот раз Владимир Зеленский, вполне возможно, отвергнет мирный план, который, по данным западных СМИ, разрабатывают в США.

Однако в верхах Украины, как отмечает издание, все чаще задаются вопросом - а что дальше? В политических кругах интересуются, как будут обстоять дела с энергетикой страны, с мобилизацией, а также потянут ли европейцы финансирование Киева для поддержания украинской экономики. Ну а самое главное, на Украине реально задумываются, не станут ли еще хуже ее перспективы в мирном урегулировании.

Западные СМИ ранее сообщили со ссылкой на источники, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят консультации с Россией по этому вопросу. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.