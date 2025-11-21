FT: страны Европы 22 ноября проведут экстренную встречу по плану США по Украине

Этот план и масштаб давления Вашингтона на Киев ошеломили европейских лидеров и чиновников, информирует газета

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран на экстренной встрече 22 ноября обсудят разработанный США план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, этот план и масштаб давления США на Украину ошеломили европейских лидеров и чиновников, отвечающих за вопросы национальной безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена обсуждать мирные инициативы США с "мировыми лидерами" на полях саммита Группы двадцати, который откроется в субботу в Йоханнесбурге, а также с Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.