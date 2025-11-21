Фон дер Ляйен обсудит с Зеленским мирные инициативы США на саммите G20

Этот вопрос глава Еврокомиссии также поднимет с мировыми лидерами, которые будут на встрече Группы двадцати

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсуждать мирные инициативы США с "мировыми лидерами" на полях саммита Группы двадцати (G20), а также с Зеленским. Об этом она заявила на пресс-конференции в преддверии открывающегося 22 ноября в Йоханнесбурге саммита Группы двадцати (G20).

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

"Вчера план из 28 пунктов был опубликован, мы будем обсуждать эту ситуацию с лидерами ЕС и с мировыми лидерами на полях саммита G20, кроме того, я также свяжусь с Зеленским", - заявила она, добавив, что ЕС будет продолжать придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины".

В свою очередь глава Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС официально никто не уведомлял о предложениях США.