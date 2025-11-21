Умеров опроверг сообщения о согласовании или изъятии пунктов мирного плана США

Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывший министр обороны Рустем Умеров назвал ложными сообщения о согласовании или вычеркивании пунктов американского плана по урегулированию украинского конфликта, детали которого распространили западные СМИ.

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника написала, что Украина существенно изменила в плане США один из пунктов, который должен был способствовать разоблачению коррупции киевских властей.

"Публикации в СМИ о якобы "согласовании" или "извлечении пунктов" не имеют ничего общего с реальностью. Это примеры непроверенной информации, возникшей вне контекста консультаций", - написал Умеров в своем Telegram-канале.

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.