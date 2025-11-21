Politico: ЕС изо всех сил пытается укрепить позиции Киева в мирном плане США

Европа предпринимает "шквал дипломатических шагов", чтобы соглашение удовлетворяло интересам Украины, отмечает издание

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза изо всех сил предпринимают попытки укрепить позиции Украины в плане мирного урегулирования конфликта, предложенном США. Об этом европейскому изданию Politico заявил европейский чиновник.

По его словам, Европа предпринимает "шквал дипломатических шагов", чтобы соглашение удовлетворяло интересы Киева. "Мы не можем позволить себе соглашение, которое бы ставило под угрозу европейскую безопасность", - сказал собеседник издания. Вместе с тем чиновник признал, что возможности ЕС в этом вопросе ограничены. "Мы можем сделать не так много", - отметил он.

Politico подчеркивает, что Киев находится в уязвимой позиции из-за коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Западные СМИ отмечали, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности.

19 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.