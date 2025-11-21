Захарова: РФ отреагирует на план США, когда получит официальную информацию

Официальный представитель МИД России не стала комментировать "утечки, которые сами по себе противоречивы"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия отреагирует на американский план урегулирования на Украине, когда получит официальную информацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

"Комментировать утечки, которые сами по себе противоречивы, содержат какие-то взаимоисключающие вещи порой, я думаю, что дело неблагодарное. Будет какая-то официальная информация, будут переданные по соответствующим каналам материалы, - конечно, мы всегда открыты к работе", - сказала дипломат журналистам.

Захарова обратила внимание на то, что "западные средства массовой информации уже несколько дней на разный лад, в разном количестве, в разной последовательности представляют некие утечки, проекты - как только это не называлось" - американского плана. "У нас существуют установленные каналы общения с Вашингтоном. По линии Министерства иностранных дел никакой информации, планов, проектов к нам не поступало", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ.

"Мы открыты к обсуждению вопросов урегулирования ситуации Украины, которые являлись и являются частью нашего диалога на разных уровнях", - заверила Захарова. При этом вновь повторила: "Ничего из того, что опубликовано в средствах массовой информации западных стран, нам не поступало".

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса русского языка. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.