Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирный план США по Украине

Стороны провели совместный телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Alberto Pezzali - WPA Pool/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц провел совместный телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Владимиром Зеленским; обсуждалась последняя мирная инициатива США. Об этом сообщил журналистам в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Они [Мерц, Макрон и Стармер] заверили Украину в неизменной и полной поддержке на пути к долгосрочному и справедливому миру", - отметил Корнелиус. Все четверо, по его словам, "приветствовали усилия США по завершению войны на Украине".

"Они договорились по-прежнему преследовать цель по защите жизненно важных европейских и украинских интересов на долгосрочную перспективу. Это включает в себя, помимо прочего, то, что линия соприкосновения является исходным пунктом для достижения взаимопонимания и что украинские вооруженные силы должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины", - сообщил Корнелиус. "Они были едины во мнении, что любое соглашение, которое затрагивает европейские государства, ЕС и НАТО, требует одобрения европейских партнеров, то есть консенсуса среди союзников", - добавил он.