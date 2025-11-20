Axios: Киев готов вести переговоры по мирному плану США

Как сообщил порталу неназванный американский чиновник, Владимир Зеленский и министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл договорились о том, что временные рамки для достижения соглашения между сторонами должны быть строгими

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Киев готов вести переговоры с Вашингтоном по новому плану об урегулировании конфликта на Украине несмотря на изложенные в нем требования. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios​​​​​.

По его информации, план должен будет учитывать позиции всех сторон и подразумевать возможность пересмотра содержащихся в нем условий на основании переговоров.

Как сообщил порталу неназванный американский чиновник, Зеленский и министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл договорились о том, что временные рамки для достижения соглашения между сторонами должны быть строгими.

Согласно американскому плану, детали которого стали известны западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как ранее утверждал портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть некоторые районы Украине. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.