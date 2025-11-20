Reuters: Евросоюз выступил против плана США по Украине

Документ подразумевает территориальные уступки и частичное разоружение Украины, отмечает агентство

© Carl Court/ Getty Images

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) выступили против продвигаемого США плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, план подразумевает территориальные уступки и частичное разоружение Украины. Министры иностранных дел ЕС, собравшиеся в Брюсселе, не стали подробно комментировать план США, который еще не был обнародован, но дали понять, что не примут уступки, на которые должен пойти Киев.

Как отмечает Reuters, активизация американской дипломатии пришлась на неудобный для Киева момент в связи с коррупционным скандалом в стране.

18 ноября портал Axios сообщил, что Вашингтон начал обсуждать со своими европейскими союзниками и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС говорил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.