Медведчук: Украина не примет новый мирный план, поскольку не может его выполнить

Он предполагает не уступки, а кардинальное изменение внешней и внутренней политики страны, указал глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нынешний киевский режим не в состоянии выполнить требования, указанные в попавшем в СМИ новом мирном плане по Украине, поскольку не в состоянии его выполнить. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Те пункты плана, которые попали в СМИ, предполагают не уступки, а кардинальное изменение внешней и внутренней политики Украины, это полная перезагрузка власти и идеологии государства, обеспечить такой поворот сегодня в Украине Зеленского некому, тех, кто мог это осуществить, изгнали, посадили или убили. Назад дороги нет", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

По словам политика, есть требования Вашингтона, которые нынешнее руководство Украины выполнить не в состоянии. "Не потому, что эти требования плохие или несправедливые, а потому, что администрация концлагеря не в состоянии обеспечить демократические преобразования. И есть руководство страны, которое хочет управлять ей до бесконечности, не оглядываясь на законы, права и свободы граждан", - указал он.

Кроме того, продолжил политик, есть внешнее управление из европейских стран. Европа, отметил Медведчук, попирание прав и свобод граждан поощряет, поскольку это делает их солдатами, легализирует войну до бесконечности. "Именно поэтому Зеленский и вопит, что мирный план должны обсудить европейские политики, которые являются инвесторами этой войны. И об эти обстоятельства этот мирный план будет разрушен. Обвинят в неудаче традиционно Кремль и будут дальше танцевать на костях", - заключил он.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.