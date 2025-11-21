Белый дом: план США по Украине подготовили с учетом реальной ситуации

Соединенные Штаты преследовали цель найти наилучший вариант, при котором обе стороны получат больше, чем должны будут отдать, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что новый американский план урегулирования конфликта на Украине отражает реальное положение вещей. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Этот план был составлен с учетом реальной ситуации, сложившейся после пяти лет разрушительных боевых действий, чтобы найти наилучший, выигрышный для всех вариант, при котором обе стороны получают больше, чем должны отдать", - приводят ее слова агентство Reuters и телеканал PBS.

Ливитт ранее сообщила на регулярном брифинге для журналистов, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф взаимодействуют как с Россией, так и с Украиной относительно предложенного Вашингтоном плана урегулирования. Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что лидер США Дональд Трамп "поддерживает этот план". Она отвергла утверждения одного из журналистов о том, что документ предусматривает уступки исключительно со стороны Киева, отметив, что дискуссия ведется "на равных", и добавив, что Рубио и Уиткофф "на прошлой неделе встречались с представителями Украины для обсуждения плана".

Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, откуда будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. План также предусматривает запрет на размещение на территории страны иностранных войск и закрепление государственного статуса за русским языком. По информации агентства Bloomberg, также предусматривается отмена санкций в отношении России.

19 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в отношении украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил воздержаться от резких заявлений по поводу переданного американской стороной плана урегулирования украинского кризиса и надеется в ближайшее время созвониться с Трампом.