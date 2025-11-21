Bild: Берлин готовит дипломатический ответ плану США по Украине

По информации газеты, правительство ФРГ намерено с помощью европейских партнеров склонить Киев не поддаваться давлению со стороны Вашингтона

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца крайне обеспокоено новым планом США по урегулированию на Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники в кабмине.

По ее информации, правительство ФРГ "мобилизует европейских партнеров" с целью склонить Киев не поддаваться давлению со стороны США. Кроме того, Берлин планирует подействовать и на Вашингтон, продвигая позицию ЕС по урегулированию конфликта на Украине. В то же время власти ФРГ признают, что украинская сторона сейчас ослаблена - как в военном отношении, так и в политическом.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.