ВС РФ зачищают Ровное в ДНР

Три солдата противника сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Трое военнослужащих противника сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении военного ведомства.