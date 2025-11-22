ВС РФ зачищают Ровное в ДНР
Редакция сайта ТАСС
09:42
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Трое военнослужащих противника сдались в плен в ходе зачистки населенного пункта Ровное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Осуществляется зачистка населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен", - говорится в сообщении военного ведомства.