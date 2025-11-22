"Центр" уничтожил свежие резервы ВСУ на красноармейском направлении

Цели поразили ударные FPV-дроны группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Центр" уничтожили ударными FPV-дронами новые и неподготовленные резервы противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты операторов ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем группировки войск "Центр" поддержали штурмовые группы и уничтожили позиции формирований ВСУ вместе с живой силой противника на красноармейском направлении СВО. Противник на данной линии боевого соприкосновения бросает новые необученные резервы, но расчеты ударных дронов группировки ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и уничтожают живую силу и позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские операторы ударных дронов успешно выполняют все поставленные задачи, несмотря на попытки противника использовать средства радиоэлектронной борьбы и маскировку.