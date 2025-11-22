ВС РФ за сутки зачистили 22 здания в Димитрове
Редакция сайта ТАСС
09:28
обновлено 09:38
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки зачистили 22 здания в населенном пункте Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания", - говорится в сообщении ведомства.