Кимаковский: ВСУ бегут с позиций в центре Константиновки

Советник главы ДНР также добавил, что ВСУ при бегстве с позиций бросают раненых сослуживцев

Редакция сайта ТАСС

© Jose Colon/ Anadolu via Getty Images

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские войска пытаются бежать с позиций в центре Константиновки. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, силы противника не выдерживают огневого давления.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"По ВСУ в центре Константиновки наносятся массированные удары. Этого давления они местами не выдерживают, пытаются бежать с позиций", - сказал Кимаковский.

Он также добавил, что ВСУ при бегстве с позиций в Константиновке бросают раненых сослуживцев.