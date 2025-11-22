Кимаковский: ВСУ бегут с позиций в центре Константиновки
Редакция сайта ТАСС
09:05
ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские войска пытаются бежать с позиций в центре Константиновки. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, силы противника не выдерживают огневого давления.
"По ВСУ в центре Константиновки наносятся массированные удары. Этого давления они местами не выдерживают, пытаются бежать с позиций", - сказал Кимаковский.
Он также добавил, что ВСУ при бегстве с позиций в Константиновке бросают раненых сослуживцев.