ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" до 220 военных за сутки

Уничтожено 10 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пункт боепитания противника

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" до 220 военнослужащих и девять станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял до 220 военнослужащих, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания, 9 станций спутниковой связи Starlink и 4 пункта управления беспилотной авиацией", - сказал Миськов.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ.