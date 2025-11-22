Силы ПВО отражают украинскую атаку на Севастополь

Над морем сбили три беспилотных летательных аппарата

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны отражают атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь, над морем уже сбиты три БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты три БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега. <...> По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - говорится в сообщении.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах. Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 23:25 мск.