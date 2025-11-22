В ДНР из-за атаки ВСУ начались перебои с электроснабжением

Узловые объекты связи перевели в работу от автономных источников питания

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Часть объектов связи республиканского оператора связи (бренд "Феникс") в ДНР перешла на автономные источники электроснабжения из-за атак ВСУ, сообщили в пресс-службе оператора.

"В результате атаки БПЛА, на территории Снежнянского, Шахтерского, Торезского, Докучаевского и частично Харцызского округов наблюдаются перебои с электроснабжением. Узловые объекты связи переведены в работу от автономных источников питания. Дежурят аварийно-восстановительные бригады оператора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до восстановления штатного электроснабжения в приоритете остается поддержание голосовой связи, поэтому ряд других сервисов ограничен.

В ночь на 17 и 18 ноября ВСУ ударили по энергетике ДНР. 18 ноября глава республики Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В ряде городов начались перебои со светом, водой, теплом и связью. Из-за серьезных повреждений ТЭС введена региональный режим ЧС.