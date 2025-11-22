ТАСС: солдаты ВСУ и жители Украины надеются на мирное урегулирование

Командование говорит солдатам, что перемирия может и не быть, но они очень надеются на обратное, сообщили в пророссийском подполье

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ и простые жители Украины рассчитывают на успех усилий по мирному урегулированию, испытывая усталость от военных лишений и потерь. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на источники в ВСУ.

"Что касается обычных хлопцев, те за окончание конфликта. Они уж точно устали. Закончить и поехать домой к родным лучше, чем воевать и погибнуть. Тем более в последнее время потери зашкаливают. Командование доводит солдатам, что перемирия может и не быть, но ребята из ВСУ, по нашим данным, очень надеются на обратное", - сказал собеседник агентства.

В подполье также добавили, что мирные жители в большинстве своем за перемирие любой ценой. "Несмотря на какие-то откровенно мутные соцопросы, которые попадались даже нам и в которых большая часть Украины за продолжение конфликта, мы ни разу не встречали человека, который искренне так считал бы. В основном все за прекращение огня на практически любых условиях. Плевать на НАТО, даже на ЕС. Верните работу, верните сыновей и отцов", - отметили в подполье.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, РФ получила мирный план США из 28 пунктов. По словам президента, он может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Но предметно с Москвой этот текст не обсуждался, продолжил президент, по причине того, что США до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны по плану мирного урегулирования.

20 ноября американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

Агентство Reuters сообщало, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Американский лидер, отвечая на вопрос в рамках интервью радиостанции Fox News, подтвердил этот ультиматум.