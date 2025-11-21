Путин считает, что план США по Украине может лечь в основу урегулирования

Он состоит из 28 пунктов, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ.

Читайте также

План Трампа и освобождение Купянска. Что сказал Путин на заседании Совбеза

"Полагаю, что он (мирный план США из 28 пунктов - прим. ТАСС) может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования [на Украине]", - указал Путин.

"Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".

План США

20 ноября американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом на встрече в Киеве передала Зеленскому план президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times (FT), мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Со ссылкой на украинских чиновников FT информировала, что Белый дом работает в "агрессивном режиме" с целью завершения конфликта на Украине до конца года.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США предъявила Украине ультиматум с требованием подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией. Американский лидер, отвечая на вопрос в рамках интервью радиостанции Fox News, подтвердил этот ультиматум.