Бойцы "Запада" уничтожили бронемашину М113 ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину M113 противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области. На кадрах объективного контроля - прямое попадание FPV-дрона и уничтожение бронетранспортера М113 производства США, пытавшегося прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что контроль уничтожения бронемашины осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.