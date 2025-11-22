Бойцы "Запада" уничтожили бронемашину М113 ВСУ в Харьковской области

Цель поразили при помощи FPV-дрона

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину M113 противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие подразделений беспилотных систем 68-й мотострелковой дивизии группировки войск "Запад" сорвали очередную попытку боевиков ВСУ осуществить подвоз личного состава и боеприпасов на бронетехнике в зоне проведения СВО в Харьковской области. На кадрах объективного контроля - прямое попадание FPV-дрона и уничтожение бронетранспортера М113 производства США, пытавшегося прорваться в район одного из населенных пунктов Купянского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что контроль уничтожения бронемашины осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

