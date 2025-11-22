Над регионами России за ночь сбили 69 украинских БПЛА

Из них 15 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников в течение ночи над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи 22 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 - над территорией Ростовской области, по 15 БПЛА - над территориями Самарской и Саратовской областей, 13 - над территорией Республики Крым, по 3 БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской и Курской областей, 2 - над территорией Воронежской области и по 1 - над территориями Белгородской и Брянской областей", - сказали там.