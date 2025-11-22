Группировка войск "Запад" получила новые мотовездеходы "Улан"

Техника успешно показала себя при выполнении задач в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" получили новые тактические мотовездеходы "Улан". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Новые адаптированные к современным условиям ведения боевых действий мотовездеходы "Улан" поступили на вооружение подразделений группировки войск "Запад" и успешно показали себя при выполнении задач в зоне специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что ключевыми преимуществами этого мотовездехода являются простота в обслуживании и надежность, достигнутые за счет применения серийных автомобильных компонентов, в основном от внедорожника "Нива". "Это позволяет обеспечить высокий уровень ремонтопригодности в полевых условиях без ущерба для эксплуатационных качеств. Полностью собран из комплектующих российского производства", - добавили там.

Отмечается, что длина вездехода не превышает 3,8 м, ширина - 1,9 м, высота - менее 1,9 м, наряженная масса достигает 620 кг, а грузоподъемность - 600 кг.