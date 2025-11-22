ТАСС: ВС РФ активно уничтожают позиции ВСУ под Сумами

В российских силовых структурах сообщили, что противник испытывает недостаток в материалах для маскировки позиций

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. ВСУ в Сумской области испытывают недостаток в материалах для маскировки позиций, они активно уничтожаются ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Сумской области ВСУ также испытывают недостаток в материалах для маскировки позиций, в подразделения перестают поступать даже элементарные масксети. Ввиду чего позиции противника на данном участке активнее обнаруживаются российской аэроразведкой и уничтожаются ударами авиации и артиллерии", - сказал собеседник агентства.