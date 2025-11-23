ТАСС публикует видео из освобожденных Тихого и Отрадного

На кадрах зафиксирована работа артиллерии и удары FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике и живой силе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденных российскими бойцами группировки "Восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное в Днепропетровской области оказались в распоряжении ТАСС.

На видеокадрах зафиксирована работа артиллерии и удары FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике и живой силе. Также на кадрах с разведывательных дронов видно, как бойцы разворачивают российские флаги в освобожденных ими населенных пунктах.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Тихого и Отрадного в Днепропетровской области. Их брали под контроль штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток".