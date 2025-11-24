Боец Рубин: в Новом Запорожье ВС РФ уничтожили пулеметное гнездо и связистов ВСУ

Военнослужащий рассказал, что о позиции врага штурмовикам сообщил командир, после чего они разведали обстановку и завязался бой

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Группа связистов и пулеметное гнездо уничтожены в боях за населенный пункт Новое Запорожье, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового взвода 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Рубин.

"Командир нам сказал, где находится пулеметная точка. Мы зашли потихоньку, разведали, в итоге завязался бой и все", - сказал боец.

Там же, как уточнил боец, обнаружили радиостанции и оборудование связи. "Связисты тоже, видимо, были", - добавил военнослужащий.

Об освобождении населенного пункта Новое Запорожье Минобороны РФ сообщило 22 ноября.