Командир Иволга: в боях за Новое Запорожье ВСУ сопротивлялись слабее обычного
03:21
ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ в ходе боев за населенный пункт Новое Запорожье испытывали меньшее сопротивление со стороны ВСУ по сравнению с предыдущими боевыми задачами, рассказал ТАСС командир отделения боевой машины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Иволга.
"С каждым разом все меньше и меньше сопротивления происходит", - сказал он.
Боец добавил, что в основном ВСУ используют артиллерию малой и большой дальности, а также дроны.
По его данным, снижение активности сопротивления наблюдалось и в ходе боев на подступах к населенному пункту Новое Запорожье.
Об освобождении Нового Запорожья Минобороны РФ сообщило 22 ноября.