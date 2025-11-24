Командир Иволга: в боях за Новое Запорожье ВСУ сопротивлялись слабее обычного

Украинские солдаты в основном используют артиллерию малой и большой дальности, а также дроны, рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ в ходе боев за населенный пункт Новое Запорожье испытывали меньшее сопротивление со стороны ВСУ по сравнению с предыдущими боевыми задачами, рассказал ТАСС командир отделения боевой машины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Иволга.

"С каждым разом все меньше и меньше сопротивления происходит", - сказал он.

Боец добавил, что в основном ВСУ используют артиллерию малой и большой дальности, а также дроны.

По его данным, снижение активности сопротивления наблюдалось и в ходе боев на подступах к населенному пункту Новое Запорожье.

Об освобождении Нового Запорожья Минобороны РФ сообщило 22 ноября.