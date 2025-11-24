Эксперт Михайлов: ОПК ЕС не может сравниться с РФ по объемам производства оружия

После окончания СВО Россия еще больше заработает на продаже вооружений и военной техники, считает руководитель Бюро военно-политического анализа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Весь оборонно-промышленный комплекс объединенной Европы на данный момент проигрывает российскому ОПК по объемам производимых вооружений и боеприпасов. Об этом ТАСС заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"Если брать на макроуровне, то сейчас Россия обходит по производству вооружений и боеприпасов весь оборонно-промышленный комплекс объединенной Европы. Полумиллиардная Европа с тремя десятками развитых европейских государств - как минимум 10 из этих государств обладают развитыми ОПК - не могут сейчас потягаться с объединенным российским ОПК. Безусловно, это очень большой задел", - сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что России не следует снижать темпы производства оружия, боеприпасов и военной техники. "Потому что даже если сейчас переговорный трек по Украине увенчается объективным заключением мировых соглашений, боевые действия на востоке Украины и территории исторических регионов России прекратятся, то эти вооружения будут очень востребованы на оружейных рынках", - отметил руководитель Бюро военно-политического анализа.

В качестве примера Михайлов привел ситуацию с ростом стоимости 155-мм снаряда образца НАТО. "До февраля 2022 года подобный снаряд стоил в среднем $2 тыс. Сейчас же он стоит $8-8,5 тыс. То есть подорожал в 4,5 раза. Это следствие военного конфликта на Украине. Сейчас в России пакет внешних контрактов достиг уже $60 млрд, а после окончания СВО Россия еще больше заработает на продаже вооружений и военной техники", - заявил военный аналитик.

Ранее генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил, что текущие объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до СВО, ни одна страна в мире не выпускает столько снарядов и авиабомб.