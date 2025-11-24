Чемезов: ни одна страна не выпускает столько снарядов и авиабомб, сколько Россия
13:30
обновлено 13:34
МОСКВА, 24 ноября /ТАСС/. Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с тем, что было до СВО, ни одна страна в мире не выпускает столько снарядов и авиабомб. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
"Объемы выпуска - несопоставимые с тем, что было до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах. Ни одна страна мира, к примеру, не выпускает сегодня столько снарядов и авиационных бомб", - сказал собеседник агентства.
Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.