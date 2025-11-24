Боец Шамсутдинов закрыл собой раненых от взрыва FPV-дрона

Несмотря на полученное ранение, рядовому удалось довести группу до точки сбора и сохранить жизнь сослуживцам, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых закрыл их своим телом от взрыва FPV-дрона и сам получил ранение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Рядовой Шамсутдинов выполнял задачи по эвакуации раненых и доставке боеприпасов на передовую.

"Во время эвакуации группа подверглась массированной атаке FPV-дронов. Шамсутдинов уничтожил один дрон. Второй коптер, атаковавший группу эвакуации, врезался в землю и сдетонировал в близости от российских военнослужащих. Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва, и оттолкнул их в безопасное место. От взрыва Альберт Шамсутдинов получил осколочное ранение. Несмотря на рану, он оказал себе необходимую помощь и довел группу до точки сбора, сохранив жизни своих сослуживцев", - сказано в сообщении.