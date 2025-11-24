Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Силы ПВО за три часа сбили 31 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Положение ВСУ на фронте ухудшается и становится критическим сразу на нескольких направлениях на фоне стремительного продвижения ВС РФ. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.

Вооруженные силы Украины срочно перебрасывают резервы из-под Покровска к Запорожью после того, как армия России освободила Затишье и фактически оказалась в пригороде Гуляйполя. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

Основные события 25 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.