Военная операция на Украине. Онлайн

21:00
обновлено 21:56
Силы ПВО за три часа сбили 31 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Положение ВСУ на фронте ухудшается и становится критическим сразу на нескольких направлениях на фоне стремительного продвижения ВС РФ. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.

Вооруженные силы Украины срочно перебрасывают резервы из-под Покровска к Запорожью после того, как армия России освободила Затишье и фактически оказалась в пригороде Гуляйполя. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.

Основные события 25 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:55

Среди критиков разрабатываемого администрацией президента США Дональда Трампа плана урегулирования на Украине могут быть те, кто каким-то образом наживается на этом конфликте, заявила Ливитт.

21:44

США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

21:32

Из-за падения обломков дрона на частный дом в Новороссийске пострадал один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

21:19

Один человек ранен в ДНР в результате обстрела ВСУ за минувшие сутки. Повреждений жилых домостроений не зафиксировано, сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины.

21:05

Рядовой Альберт Шамсутдинов во время эвакуации раненых закрыл их своим телом от взрыва FPV-дрона и сам получил ранение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

