Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:56
Силы ПВО за три часа сбили 31 украинский БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Положение ВСУ на фронте ухудшается и становится критическим сразу на нескольких направлениях на фоне стремительного продвижения ВС РФ. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин.
Вооруженные силы Украины срочно перебрасывают резервы из-под Покровска к Запорожью после того, как армия России освободила Затишье и фактически оказалась в пригороде Гуляйполя. Об этом ТАСС рассказал депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев.
Основные события 25 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.