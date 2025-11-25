В Сватове ЛНР дрон ВСУ атаковал АЗС
ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по территории автозаправочной станции в городе Сватово Луганской Народной Республики, в результате произошло возгорание.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Пострадавших нет, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.
"Сегодня беспилотник атаковал АЗС в городе Сватово, в результате чего произошло возгорание. Никто из сотрудников "Луганскнефтепродукта" не пострадал", - цитирует Елисеева пресс-служба министерства.
В ведомстве добавили, что повреждено здание АЗС. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. На данный момент угрозы для населения и инфраструктуры нет.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на месте происшествия произошел разлив топлива, что создавало угрозу распространения огня на административное здание автозаправочной станции. Пожарные локализовали возгорание на площади 20 кв. м и полностью его ликвидировали, не допустив перехода пламени на здание.
"К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава, 3 единицы техники МЧС России", - отметили в ведомстве.