В Сватове ЛНР дрон ВСУ атаковал АЗС

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по территории автозаправочной станции в городе Сватово Луганской Народной Республики, в результате произошло возгорание.

Пострадавших нет, сообщил министр топлива, энергетики и угольной промышленности республики Андрей Елисеев.

"Сегодня беспилотник атаковал АЗС в городе Сватово, в результате чего произошло возгорание. Никто из сотрудников "Луганскнефтепродукта" не пострадал", - цитирует Елисеева пресс-служба министерства.

В ведомстве добавили, что повреждено здание АЗС. Возгорание оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС. На данный момент угрозы для населения и инфраструктуры нет.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на месте происшествия произошел разлив топлива, что создавало угрозу распространения огня на административное здание автозаправочной станции. Пожарные локализовали возгорание на площади 20 кв. м и полностью его ликвидировали, не допустив перехода пламени на здание.

"К ликвидации пожара привлекались 11 человек личного состава, 3 единицы техники МЧС России", - отметили в ведомстве.