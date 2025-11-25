Мелони надеется, что РФ внесет конструктивный вклад в урегулирование на Украине

Премьер-министр Италии отметила прогресс в переговорном процессе в Женеве по инициативе США

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что Россия внесет конструктивный вклад в поиски пути урегулирования на Украине. Как сообщила ее пресс-служба, глава правительства сказала об этом в своем выступлении в ходе видеоконференции "коалиции желающих".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мелони выразила надежду, что Россия воспользуется новой [переговорной] возможностью и внесет конструктивный вклад в мирное урегулирование", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Мелони отметила прогресс в переговорном процессе в Женеве по инициативе США и подчеркнула важность сохранения единства в достижении справедливого и прочного мира на Украине. "В этом контексте она также подтвердила необходимость прочных общих гарантий безопасности в североатлантическом пространстве", - говорится в заявлении.

Мелони считает, что американский план украинского урегулирования должен служить основой для завершения конфликта. Ранее она также указала, что европейские лидеры не работают над контрпредложением.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Он вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.